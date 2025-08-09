Intervistato nelle scorse ore da Libero, l'ex calciatore Campione del Mondo 1982 Fulvio Collovati ha detto la sua sul caso Ademola Lookman, sostenendo di essere dalla parte dell'Inter ma non del nigeriano: "L’Inter sta tenendo una posizione corretta ma l’Atalanta è brava a fare muso duro. Basta con questi ricatti dei procuratori e degli stessi giocatori".