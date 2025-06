Per dirigere la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, è stato designato Dahane Beida, arbitro della Mauritania. A coadiuvarlo c'è la coppia composta dall'angolano Jerson Santos e dal keniota Stephen Yiembe, mentre il neozelandese Campbell-Kirk Kawana-Waugh ricopre il ruolo di quarto ufficiale. Il primo tempo scorre via senza troppi patemi arbitrali: qualche fallo sistematico a metà campo, ma l'arbitro preferisce non estrarre il cartellino giallo (a fine primo tempo ammonizione risparmiata ad Asllani, ndr). La conduzione arbitrale nella ripresa non cambia: Beida fa giocare, prediligendo la circolazione del gioco senza eccessive interruzioni.

Di seguito gli episodi più rilevanti del match:

3' Gustafson colpisce in modo energico Barella: puntuale e corretto il fischio.

18' Sebastiano Esposito toccato duro al limite dell'area, ma l'arbitro sorvola (sbagliando).

20' Naganuma anticipa Lautaro che ci mette il piede: fallo del capitano nerazzurro.

29' Zalewski si propone in area avversaria e spinge un avversario, costringendo Beida a fischiare.

35' Barella aggredito in modo vigoroso da Gustafson, che rischia il giallo.

44' Yasui entra duramente su Zalewski, concedendo punizione laterale offensiva all'Inter.

45' Asllani scivola e atterra un avversario pronto a ripartire in contropiede: ci stava il giallo.

51' Boza non fa girare Lautaro con un fallo da dietro: puntuale il fischio.

62' Ammonito il portiere Nishikawa.

64' Tiro di Asllani deviato con il gomito che, l'arbitro, ritiene in posizione congrua. Anche dal VAR danno l'ok.

67' Fase più convulsa e arriva la seconda ammonizione per i giapponesi per un fallo plateale di Sekine.

80' Santana atterra da dietro Carlos Augusto e si becca un giallo sacrosanto.

90' Recriminazioni giapponesi per un contatto in area tra De Vrij e Santana, ma non c'è nulla.