È Federico La Penna l'arbitro designato per dirigere Torino-Inter, match valido per la 36esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma ha come assistenti Lo Cicero e Cecconi, con Bonacina quarto uomo. In sala VAR c'è invece Valerio Marini, coadiuvato da Rosario Abisso.

Partita senza troppi affanni per il direttore di gara, costretto ad interrompere la gara due volte (la prima per problemi ad un tifoso sigli spalti, la seconda per l'incessante pioggia). Il più importante episodio da moviola è il calcio di rigore fischiato all'Inter: decisione corretta, Milinkovic-Savic frana su Taremi senza mai toccare il pallone. Sul 2-1 annullato al Torino nei minuti di recupero Masina spinge vistosamente Asllani che cade però a terra con troppa facilità: episodio più dubbio del penalty, ma si tratta di una valutazione di campo dell'arbitro da gara.

1' - La prima lamentela del Torino arriva ad inizio gara, quando Milinkovic-Savic prova a calciare lungo ma finisce per trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo: La Penna concede il calcio d'angolo per l'Inter. Prima della battuta, però, il gioco resta fermo un paio di minuti per dei soccorsi ad un tifoso, necessari dopo una caduta sugli spalti.

9' - Zalewski tenta l'inserimento ma cade a terra per una leggera trattenuta di Ricci: per La Penna non c'è nulla, resta qualche dubbio ma il direttore di gara fa capire il metro di giudizio che intende utilizzare.

20' - Ricci batte una rimessa laterale con entrambi i piedi dentro al campo: La Penna ordina giustamente il cambio e concede il posesso all'Inter.

23' - Elmas va al cross in area alla ricerca di Dembelé, ma la palla viene impattata per l'ultima volta dalla schiena di Carlos Augusto: La Penna vede male e concede rimessa dal fondo, ma era corner per il Torino.

25' - Vlasic recupera palla e guida la ripartenza, Carlos Augusto lo ferma con un intervento sulla palla accompagnato però da una trattenuta: fallo per il Torino e giallo per l'interista.

33' - Scontro tra De Vrij e Martinez in area di rigore: non c'è fallo di nessun giocatore del Torino, ma (trattandosi di colpo alla testa) La Penna blocca il gioco e riparte con la classica palla due. L'Inter prende il possesso e restituisce sportivamente il pallone ai granata.

42' - Elmas salta di slancio Bisseck, che poi ferma la ripartenza con una spallata vigorosa: ammonizione per il difensore dell'Inter.

44' - La Penna decide di sospendere momentaneamente la gara a causa della forte pioggia. Alla ripresa concede 6 minuti di recupero.

47' - Dimarco lancia Taremi che, partito in posizione regolare (è tenuto in gioco da Maripan), salta secco Milinkovic-Savic che lo stende senza mai toccare il pallone: La Penna fischia il coretto calcio di rigore per l'Inter e ammonisce il portiere granata. Dal dischetto Asllani va in rete e sigla il 2-0.

55' - Ammonizione coretta per Zalewski: netta la trattenuta su Gineitis.

87' - Il Torino reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Dumfries: Biraghi calcia al volo di sinistro e colpisce il braccio dell'interista, che però è in chiusura e attaccato al corpo. Corretta la decisione di lasciar proseguire l'azione.

93' - Il Torino accorcia le distanze con Masina, ma La Penna annulla la rete per fallo in attacco: il difensore granata spinge vistosamente Asllani sul petto prima di colpire in rovesciata, anche se il nerazzurro si lascia andare con troppa facilità.