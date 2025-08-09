Sebastiano Esposito resta in bilico tra Parma e Cagliari. Secondo il Corsport, però, lo scenario è chiarissimo: i sardi lo vogliono da tempo e la stima è ricambiata.

"Esposito vuole il Cagliari, ragioni ambientali, di rapporti che si creano, vedi l’amicizia con Elia Caprile e Michael Folorunsho costruita tre stagioni fa a Bari - si legge -. Mettiamoci anche la conterranei con il tecnico, Fabio Pisacane, napoletano doc che ha scelto la Sardegna da una decina di anni. Da qualche giorno su Esposito è piombato il Parma che ha fatto i conti con l’infortunio dello svedese Jacob Ondrejka e una settimana dopo ha pensato di correre ai ripari. Forte delle risorse entrate con la cessione di Dennis Man al PSV, gli emiliani hanno trovato subito l’intesa con l’Inter a 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita".

Proprio stamattina, però, sembra essere arrivata la svolta (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA).