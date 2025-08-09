Bella vittoria ieri dell'Inter che, in dieci per un'ora, ribalta il Monaco e vince 2-1 grazie alle reti di Lautaro e Bonny. La Gazzetta dello Sport commenta così il successo nerazzurro: "In questa era vorticosa Cristian Chivu allena l’Inter in diversi dettagli: la spreme nel fisico, molto più del passato, cerca soluzioni nuove in campo, indipendentemente dai moduli, e, soprattutto, prova a solleticarne l’orgoglio, ammaccato dal disastro di fine stagione scorsa".

"L’amichevole principesca di ieri a Montecarlo, anche se inutilmente complicata da un arbitro sciagurato che ha cacciato Calha senza un perché già al 36’, ha dimostrato che questa squadra rinata dalle ceneri ha ancora orgoglio in quantità - si legge -. Il tecnico romeno ci ha soffiato sopra nell’intervallo e, attingendo alle mille risorse davanti, ha ribaltato rivali ben più in là nella preparazione. Nella tornata di cambi dopo il pari, ha stupito la posizione di Luis Henrique da mezzala destra, tuttofare che sarà assai prezioso, e l’innesco delle due punte di riserve. Bonny ha segnato il gol partita con una di quelle giocate che sarebbero richieste al titolare Thuram, Pio ha difeso ogni pallone con la durezza di un ufficiale del Principato. A vederli insieme, il pensiero di tutti gli interisti arrivati a Montecarlo è stato lo stesso: che cosa sarebbe stato dello scorso campionato con quei due assieme alla ThuLa? E cosa succederebbe adesso se alla quaterna si aggiungesse pure un nigeriano con le treccine?".

