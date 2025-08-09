Marotta è ancora all'estero e dovrebbe tornare dagli Usa domani sera, con la speranza che l'Atalanta si palesi e decida di fare finalmente il prezzo per Lookman.

Secondo Tuttosport, infatti, ormai siamo agli sgoccioli di una trattativa estenuante. A Bergamo sono rassegnati a perdere il giocatore, attualmente in Algarve: la speranza atalantina era quella di scatenare un'asta europea per il nigeriano, ma le indiscrezioni circa un interesse dell'Arsenal non trovano riscontri. E così resta l'Inter. In attesa.

Il budget è chiaro: massimo 50 milioni. I nerazzurri non stanno battendo strade alternative, che sarebbero d'attualità solo nel caso di richieste di 55-60 milioni per Ademola.