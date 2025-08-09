Dopo la partita amichevole vinta 2-1 contro il Monaco al Louis II, Federico Dimarco si è intrattenuto con Sky per commentare la serata: "Penso che sia stata una grande partita con tante occasioni da entrambe le parti. Il Monaco è una squadra di talento che ogni anno fa la Champions ma noi abbiamo messo in campo tante cose positive. Non ci siamo demoralizzati nonostante l'uomo in meno".

L'esterno parla poi dello stato dell'arte della preparazione: "In questo ritiro stiamo lavorando forte, ci divertiamo e questo credo sia la cosa più importante. L'Inter deve lottare per vincere tutte le competizioni ogni anno, sono arrivati tanti giocatori giovani e sono sicuro ci daranno una grande mano".