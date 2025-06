Per l'esordio dell'Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey la FIFA ha designato il brasiliano Wilton Sampaio. L'uruguayno Gustavo Tejera è il quarto ufficiale mentre in sala VAR c'è il colombiano Nicolas Gallo, assistito dal cileno Juan Lara e dallo spagnolo Alejandro Hernandez. Nel complesso la squadra arbitrale commette pochi errori e la linea difensiva alta dei messicani obbliga gli assistenti a un lavoro extra.

A seguire gli episodi da moviola più rilevanti.

19' - Fuorigioco errato da parte di Hernandez, che interrompe un'azione interessante alzando la bandierina. Carlos Augusto però è tenuto in gioco da Guzman al centro.

37' - Proteste nerazzurre per un fallo di mano in area del Monterrey di Sergio Ramos sul colpo di testa di Pavard. Il difensore salta girato e Gallo evidentemente non giudica abbastanza largo il braccio che interrompe la corsa del pallone. Resta qualche dubbio.

42' - Pareggio regolare per l'Inter: sulla punizione di Asllani è in gioco Carlos Augusto, che serve poi solo in area Lautaro.

45' - Cartellino giallo per Rodriguez che trattiene vistosamente Mkhitaryan al limite dell'area interrompendo un'azione potenzialmente pericolosa dell'Inter.

61' - Ammonizione corretta per Asllani che entra duramente su Berterame a centrocampo. Sampaio prima concede il vantaggio poi estrae il cartellino.

68' - Netta la posizione di fuorigioco di Lautaro che segna su assist di Barella. Giusta la segnalazione di Lara.

88' - Ancora un giallo per un nerazzurro: Barella trattiene per la maglia Deossa interrompendo un'azione di contropiede.

93' - Deossa calcia fuori da pochi passi e protesta per una trattenuta di Bastoni. Sampaio lascia correre e fa bene, non c'è sufficiente vigoria nell'intervento del difensore.

94' - Ammonito Lautaro per proteste.