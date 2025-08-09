Un Mondiale per club con un numero maggiore di squadre europee. Secondo quanto riportato dal Times, infatti, la FIFA sta studiando le novità per la seconda edizione in programma nel 2029.

Potrebbero aumentare le squadre per Paese, oggi limitate a due, nonché le partecipanti totali da 32 a 48. Queste due mosse potrebbero però trovare l'opposizione della UEFA. La FIFA era infatti dispiaciuta di non avere squadre come Liverpool o Barcellona nell'ultima competizione, nonostante fossero le squadre campionesse in carica in Inghilterra e Spagna.