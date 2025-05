È Davide Massa l'arbitro designato per dirigere Como-Inter, sfida valida per l'ultima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Imperia ha come assistenti Perrotti e Rossi, con Sacchi quarto uomo. In sala VAR c'è Silvio Mazzoleni, coadiuvato da Pezzuto. Due gli episodi più importanti della gara: il rosso a Reina nel primo tempo (arrivato dopo l'intervento del VAR) e il tocco di braccio di Dimarco, sul quale resta qualche dubbio.

12' - Calhanoglu entra in scivolata, e in ritardo, su Caqueret: giallo per il centrocampista dell'Inter, che era diffidato. Salterà la prima giornata di campionato della prossima stagione.

23' - Massa concede rimessa dal fondo per l'Inter, ma nel contrasto tra Bisseck e Caqueret l'ultimo tocco sembra essere del difensore dell'Inter.

43' - Taremi salta secco Reina e poi, prima di calciare, inciampa fuori area dopo aver ricevuto un leggero ma decisivo tocco del portiere, non visto da Massa. Nello sviluppo dell'azione viene ammonito Zalewski per una trattenuta su Nico Paz. Il VAR richiama giustamente l'arbitro davanti al monitor per rivedere l'azione: il portiere prende il piede destro dell'attaccante dell'Inter, che non riesce a concludere a rete perché perde l'equilibrio. Si tratta di chiara occasione da gol: corretto il cartellino rosso. Strefezza protesta e viene ammonito: salterà la prima giornata del prossimo campionato.

47' - De Vrij, già in caduta alla ricerca del pallone, finisce per andare dritto su Da Cunha: ammonizione per il difensore dell'Inter.

49' - Vojvoda chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Dimarco: il braccio è vicino al corpo ma non completamente aderente alla figura, Massa lascia correre e il VAR non interviene. Resta qualche dubbio.

73' - Van der Brempt entra in maniera ruvida su Darmian che ha già scaricato il pallone: Massa fischia fallo, poteva starci anche il cartellino.