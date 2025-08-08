Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, c'è accordo totale tra Parma e Inter riguardo al trasferimento di Sebastiano Esposito. Sarebbe la parola fine rispetto alla "telenovela" che negli ultimi giorni ha coinvolto l'attaccante nerazzurro.

Esposito era infatti conteso dalla formazione emiliana e dal Cagiiari, che nei giorni scorsi ha provato a controsorpassare i parmensi con una nuova proposta.