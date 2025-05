"Tutti sognano questo momento", ha detto István Kovács a UEFA.com prima di arbitrare PSG-Inter, finalissima di Champions League, ovvero la partita più importante della sua carriera. Che il fischietto romeno, assistito in campo dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyog, decide di dirigere sin da subito con pochi fischi ma puntuali. Sempre vicino all'azione, vede bene gli episodi chiave e non. La moviola:

6' - Spinta a due mani di Alessandro Bastoni ai danni Désiré Doué nei pressi della linea laterale. Che non sfugge agli occhi dell'assistente e a quelli dell'arbitro centrale.

11' - E' regolare il gol di Achraf Hakimi. Sull'imbucata di Vitinha, Federico Dimarco tiene in gioco Désiré Doué, che poi mette dentro per il tap-in facile facile, a porta vuota, dell'ex nerazzurro.

17' - Contrasto tra Pacho e Dumfries sulla trequarti campo dei parigini, Kovacs lascia correre ma il difendente arriva un pizzico in ritardo. Manca una punizione per i nerazzurri.

21' - Pacho, con un acrobazia, tiene la palla in gioco, evitando il calcio d'angolo nonostante la presenza di Barella. Palla dalla quale nasce la ripartenza del PSG che culmina con il raddoppio di Désiré Doué, in gol grazie alla deviazione di Dimarco.

31' - Sugli sviluppi di un corner, Acerbi rischia qualcosina spostando Marquinhos con una spintarella in area di rigore. Troppo poco, comunque, per concedere la massima punizione.

47' - Kovacs fa battere il corner al PSG oltre i due minuti di recupero assegnati, calcio d'angolo che si conclude in un nulla di fatto con il colpo di testa di Kvaratskhelia che finisce alto sopra la traversa.

SECONDO TEMPO -

47' - Inzaghi chiede un'ammonizione per Pacho, che effettivamente rischia qualcosa arrivando in ritardo nel duello con Thuram. Kovacs, coerente col suo metro di gara, decide che non è il caso di estrarre il primo cartellino dal suo taschino.

49' - Kovacs ferma un'azione offensiva dell'Inter, nata da un corner, per un tocco di mano di Lautaro, dopo un flipper in area: l'arbitro vede bene anche qui.

56' - Appena entrato in campo al posto di Dimarco, Nicola Zalewski ci impiega una manciata di minuti per diventare il primo ammonito del match. Piede a martello del polacco su Fabian Ruiz, corretta la valutazione dell'arbitro.

57' - Kovacs ammonisce Inzaghi, reo di aver protestato troppo platealmente dopo un fallo di Pacho su Thuram. Il tecnico voleva una sanzione per il centrale del PSG, non tanto per il l'intervento in sé ma per la somma delle irregolarità commesse.

64' - Doué è in posizione regolare, sul filtrante di Vitinha, prima di battere Sommer per il 3-0. L'autore della doppietta poi esulta togliendosi la maglia e si becca un giallo, come da regolamento.

69' - Fallo di frustrazione di Thuram che entra nettamente in ritardo in scivolata su Fabian Ruiz: giallo inevitabile.

71' - Kovacs ammonisce Acerbi dopo aver fatto finire l'azione: procedura corretta, anche l'ex Lazio ammette.

73' - Kvaratskhelia taglia a fette la difesa altissima dell'Inter e cala il poker. Il georgiano ex Napoli parte in posizione nettamente regolare, tenito in gioco da Darmian.

87' - Senny Mayulu mette dentro il 5-0: tutto buono.

90' - Hakimi allarga troppo l'alettone su Bastoni: anche se è l'ultimo secondo, Kovacs non gli risparmia il giallo.