Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato anche dell'Inter che sta nascendo: "Per l'Inter aver cambiato un tecnico che negli anni ha creato qualcosa, anche senso di appartenenza, non è semplice. Ora hai preso un allenatore che ha un curriculum diverso, e i dubbi vengono. Ma considero l'Inter forte e mi fido della dirigenza in merito alla scelta di Chivu, che conoscono bene perché è partito dal settore giovanile nerazzurro, e hanno intravisto un allenatore con idee e princìpi. Se l'Inter continua a fare risultati, si crea entusiasmo. Se parte male invece è un problema ed escono fuori cose che stai cercando di mettere sotto al tappeto".