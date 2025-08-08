Dopo Cristian Chivu, è Ange-Yoan Bonny, autore del gol decisivo per la vittoria dell'Inter sul Monaco, ad esprimersi ai microfoni di Inter TV dopo la partita: "Il gol? È stato bello, abbiamo spinto tutti insieme per fare pressione, ci siamo riusciti e ho segnato un bel gol e spero di farne molti. Siamo stati forti, eravamo in dieci e siamo stati bravi a riprendere in mano la situazione ed è un buon segnale per la squadra".