Luka Modric parla in esclusiva a Dazn e cita anche il derby di Milano come una partita che attende con particolare trepidazione. "Guardavo spesso Milan-Inter e non vedo l'ora di giocarla perché sono le partite migliori da giocare. Mi piace disputare questi match e non vedo l'ora di farlo col Milan", dice.

"Sucic? Ci vedremo in campo. Ha un grande futuro davanti a sé. Ha già dimostrato di essere un ottimo giocaotre, talentuoso, sia in nazionalc che con la Dinamo Zagabria. Gli auguro il meglio, ma non contro di noi", conclude sorridendo.