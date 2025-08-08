Test amichevole con tutta la tara del caso, va bene; ma gli attributi messi sul prato verde del Louis II di Monaco valgono già molto. Dopo un primo tempo dove la sveglia subita da Maghnes Akliouche dopo appena due giri di orologio, ma soprattutto lo show indesiderato dell'arbitro Mathieu Vernice che costringe i nerazzurri a giocare per un'ora in dieci contro undici per l'espulsione di Hakan Calhanoglu, facevano presagire ben altri scenari. E invece l'Inter, costretta a scompaginare il suo piano tattico, dimostra di avere nervi e cuore d'acciaio. E con due giocate frutto di due intuizioni micidiali, culminate coi gol di Lautaro Martinez e di Yoan Bonny, ribalta il risultato e lo fa in maniera inappellabile, contro un Monaco che forse si è adagiato un po' troppo e alla fine ha patito l'ispirazione e la solidità nerazzurra, dimostrandosi poco consistente in avanti e con un Thilo Kehrer palesemente in ritardo. Solo sorrisi, invece, per Cristian Chivu, la cui creatura, pur con tempi serratissimi, sembra rispondere bene ai comandi...

IL TABELLINO

MONACO-INTER 1-2

MARCATORI: 2' Akliouche (M), 60' Lautaro Martinez (I), 80' Bonny (I)

MONACO: 1 Hradecky; 2 Vanderson (4 Teze 66'), 17 Singo, 5 Kehrer, 12 Caio Henrique (20 Ouattara 79'); 11 Akliouche, 6 Zakaria (23 Bamba 66'), 15 Camara (88 Magassa 79'), 7 Ben Seghir (10 Golovin 66'); 14 Biereth (36 Embolo 79'), 19 Ilenikhena (29 Brunner 66').

In panchina: 16 Kohn, 50 Lienard, 3 Dier, 13 Mawissa, 18 Minamino, 21 Michal, 22 Abdul Karim, 27 Diatta, 28 Coulibaly.

Allenatore: Adi Hütter.

INTER: 1 Sommer (12 Di Gennaro 66'); 28 Pavard (2 Dumfries 66'), 15 Acerbi (36 Darmian 77'), 95 Bastoni (6 De Vrij 66'); 11 Luis Henrique (59 Zalewski 77'), 23 Barella (21 Asllani 77'), 20 Calhanoglu, 8 Sucic (22 Mkhitaryan 66'), 32 Dimarco (30 Carlos Augusto 66'); 9 Thuram (14 Bonny 66'), 10 Lautaro (94 P. Esposito 66').

In panchina: 40 Taho, 41 Kamaté, 43 Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Vernice.

Note

Espulso: Calhanoglu (I) al 36esimo

Ammoniti: Calhanoglu (I), Lautaro Martinez (I)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 0'.

91' - FISCHIA VERNICE, RIEN NE VA PLUS AL LOUIS II!! IN 10 CONTRO 11, L'INTER SBANCA IL CAMPO DEL MONACO COI GOL DI LAUTARO E BONNY!!!!

90' - Ouattara prova la torre di testa, Di Gennaro si acquatta sul pallone e blocca.

89' - Pasticcio della difesa del Monaco, Bonny ne approfitta per prendere palla poi una volta che si vede chiuse le linee rimedia scaricando su Mkhitaryan che calcia alto.

88' - Conclusione dalla distanza di Embolo col pallone che vola lontanissimo dalla porta.

87' - Magassa sfonda e prova il cross, Carlos Augusto va in corner.

84' - Poca reattività della difesa dell'Inter, Dumfries con qualche affanno si trincera in corner.

81' - Miracolo di Di Gennaro! Colpo di testa a botta sicura di Akliouche e salvataggio clamoroso del terzo portiere nerazzurro.

IL GOL DI BONNY: Fa tutto l'ex Parma: scippa palla a Kehrer, si invola in area, perde l'equilibrio ma quando tutto sembra perduto mette una zampata incredibile che non lascia scampo al portiere.

80' - GOL GOL GOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEERRR!!! YOOOOOAAAAANNN BOOOONNYYYYYY!!

78' - Nel Monaco vanno in campo Embolo, Magassa e Ouattara.

76' - Esce Acerbi, rilevato da Darmian. Dentro anche Zalewski e Asllani per Luis Henrique e Barella.

76' - Cross di Luis Henrique, Esposito va di prima intenzione colpendo male e mandando fuori.

74' - C'è qualche problema alla caviglia per Esposito, Chivu chiama subito i massaggiatori. Intanto si prepara Darmian.

73' - Pio Esposito colpito alle spalle e atterrato, punizione Inter.

71' - Teze arriva sul pallone messo in mezzo da Camara, pallone che si impenna e finisce alto.

69' - Subito sportellate per Pio Esposito, che si guadagna un calcio di punizione.

68' - Golovin prova la conclusione sul cross di Teze, parata nemmeno troppo impegnativa per Di Gennaro.

65' - Maxigiro di cambi per ambdue le squadre: Chivu cambia praticamente tutti lasciando in campo solo Barella, Luis Henrique e Acerbi, dentro Pio Esposito e Di Gennaro tra gli altri; nel Monaco dentro Golovin e Bamba tra gli altri.

64' - Barella prova al volo sul corner di Dimarco, palla fuori.

63' - Thuram prova a lanciare Sucic con un cambio di fronte, ma alla fine deve accontentarsi di un calcio d'angolo.

62' - Missile di Zakaria, Sommer ringrazia il palo che nega la rete all'ex Juventus.

IL GOL DI LAUTARO: Nasce tutto da una chiusura di Bastoni che agevola la ripartenza dell'Inter, col capitano che riceve palla da Barella, dispone a suo piacimento di Kehrer con due hesitation, poi trova la conclusione vincente anche grazie ad una deviazione che inganna Hradecky. Tutti in piedi al Louis II e cori per l'Inter.

60' - GOL GOL GOOOL DELL'INTEEEERR!!! LAAAUTARROOO MAAARTIIINEEZZZ!!!!

59' - Ripiegamento di Lautaro in area nerazzurra, intervento corretto poi da Sommer con un rinvio lungo.

57' - Luis Henrique mette in area dove non trova Lautaro Martinez ma finisce col confondere Singo il cui rinvio corto è raccolto da Barella che si guadagna il terzo corner.

57' - Potentissima conclusione di Ilenikhena che sibila poco sopra la traversa di Sommer.

56' - Sucic! Combinazione Lautaro-Pavard e passaggio del francese per il croato che prova da fuori, Hradecky in due tempi blocca.

54' - Ben Seghir atterra Thuram, fallo ingenuo che vale una punizione per l'Inter che è un corner corto.

53' - Cross di Sucic, Hradecky esce e blocca in presa alta. Sul ribaltamento, Biereth da posizione ideale prova l'extra pass ma viene anticipato; pallone che termina fuori area dove arriva Camara la cui conclusione è neutralizzata da Sommer.

52' - Bella uscita di Sucic in contropiede, poi Luis Henrique perde troppo tempo e il Monaco si riorganizza.

52' - Bel recupero a metà campo dell'Inter, palla a Thuram che prova a servire Lautaro ma Singo capisce tutto e arriva sulla sfera.

49' - Akliouche intercetta il pallone di Sommer, ma viene ben contenuto da Sucic.

48' - Trattenuta di Bastoni su Vanderson, punizione per il Monaco. Calcia Camara, Singo arriva su un rimpallo e fa impennare la sfera prima che questa finisca sul fondo.

46' - Ilenikhena riceve palla e punta Acerbi, bravo a farlo temporeggiare e a toglierli il pallone.

21.09 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.08 - Squadre che rientrano per il secondo tempo. Non ci sono cambi sul fronte Inter.

HALFTIME REPORT - Preventivabile il diverso livello atletico delle due squadre, un po' meno la sberla di Maghnes Akliouche dopo appena due minuti che porta subito avanti il Monaco. Ma ancora meno lo è per Cristian Chivu l'atteggiamento irritante dell'arbitro Mathieu Vernice, protagonista non richiesto di questa amichevole nella quale riesce a inventarsi un'espulsione ai danni di Hakan Calhanoglu che già per un'amichevole appare un'enormità, ma che arriva dopo un contrasto con Vanderson dove il turco appare il meno colpevole. Episodio che agita la panchina interista e che rovina un match dove comunque l'Inter aveva reagito bene al gol subito creando parecchie occasioni e mostrando cose interessanti. Adesso, però, il piano dovrà necessariamente essere diverso per Chivu.

45' + 2' - Arriva il duplice fischio dell'arbitro Vernice, squadre a riposo col Monaco in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Akliouche.

45' + 1' - Fase di recupero, Ben Seghir guadagna un corner. Sulla traiettoria Kehrer di testa impegna Sommer.

45' - Luis Henrique prova a lanciare in profondità per Pavard che però rimane fermo, palla persa.

44' - Bastoni atterra Akliouche, punizione pericolosa per il Monaco. Sugli sviluppi Kehrer manda fuori dopo lo stacco di testa.

42' - Thuram trova il filtrante per Sucic che davanti a Hradecky tenta un dribbling ma viene atterrato da Vanderson, non c'è rigore.

41' - Ilenikena trova il 2-0, ma il nigeriano viene beccato in fuorigioco netto.

39' - Il gioco riprende ed è subito pericolo per il Monaco: Biereth colpisce l'esterno della rete con uno scavetto.

38' - Battibecco tra le due panchine, cartellino giallo anche per Kolarov. Chivu ha qualcosa di brutto da dire all'assistente arbitrale.

35' - Incredibile, cartellino rosso per Calhanoglu! Intervento del centrocampista su Vanderson nemmeno troppo pesante, ma tanto basta per estrarre il secondo giallo all'opinabile arbitro Vernice.

31' - Gioco fermo per qualche istante per i soccorsi a Ben Seghir, a terra dopo un contrasto con Barella.

30' - Botta di Calhanoglu dalla distanza, Hradecky respinge. Il Monaco riparte e prova con Ben Seghir su suggerimento di Akliouche, palla alta.

29' - Thuram atterrato in area monegasca da Kehrer che si era visto anticipato, Vernice lascia proseguire.

28' - Altro affondo del Monaco, tentativo in posizione precaria di Ilenikhena che arriva sbilanciato alla conclusione mandando fuori.

27' - Lautaro Martinez protesta con Vernice per il troppo permissivismo verso i padroni di casa e viene ammonito. Dagli spalti si alza anche un coro di scherno in italiano...

26' - Contropiede del Monaco concluso da Biereth con un tiro da posizione invitante ma che viene realizzato male, palla fuori. Nasce tutto da un presunto fallo su Sucic non segnalato.

25' - Zakaria atterra Thuram, per l'arbitro non c'è fallo tra le proteste del nerazzurro.

24' - Brutto intervento su Bastoni, che resta a terra dolorante.

22' - Ancora Camara al tiro, stavolta con una conclusione a giro; ancora Sommer reattivo e pronto alla respinta.

21' - Camara riceve da Ben Seghir e prova la conclusione di potenza da fuori, Sommer respinge coi pugni.

18' - Arriva un cartellino giallo per Calhanoglu, protagonista di un lungo duello con Camara.

16' - Dimarco prova il bolide, a sbarrargli la strada verso la porta è... Pavard.

15' - Altra chance per l'Inter, ancora Barella protagonista stavolta nelle vesti di assistman per Thuram che indovina la traiettoria del compagno bravo a recuperare un pallone che pare perduto e calcia, trovando una deviazione in corner.

14' - Fischio dell'arbitro, Singo è a terra colpito da Barella.

12' - Palla rubata da Akliouche che innesca un contropiede, l'esterno riceve in area ma si porta il pallone sul destro e permette a Bastoni di recuperare.

10' - Caio Henrique punta il quasi omonimo Luis Henrique in area interista, poi si produce in un cross da dimenticare.

8' - Ancora un'occasione per Barella servito alla perfezione da Thuram: il 23 in campo aperto apre il piatto ma non inquadra la porta.

7' - Dimarco prova la conclusione in porta, Hradecky respinge coi pugni. L'azione prosegue con Barella che riceve da Lautaro davanti alla porta ma spara in curva.

7' - Luis Henrique recupera un buon pallone dopo cross di Dimarco, il brasiliano guadagna una punizione per un fallo di mano.

5' - Controllo di Thuram in area monegasca e palla in mezzo per Lautaro che non ci arriva, para Hradecky.

4' - Inter che prova a reagire, palla in mezzo di Thuram per Lautaro che però non impatta e si fa scappare via la sfera all'altezza del dischetto del rigore.

2' - Subito Monaco in vantaggio con Akliouche! Combinazione micidiale da palla recuperata nella metà campo offensiva con Biereth che serve il talentino biancorosso che stoppa e calcia col mancino fulminando Sommer!

20.04 - Primo pallone del match per il Monaco: PARTITI!

20.02 - Lautaro e Zakaria al sorteggio. Dirigerà l'incontro Mathieu Vernice.

20.01 - Si sente qualche coro da parte dei tifosi interisti presenti. Ricordiamo l'incredibile 'vessazione' alla quale sono stati costretti con il divieto di portare oggetti riconducibili alla loro squadra.

20.00 - Il Monaco rientra negli spogliatoi, il cerimoniale prepartita sarà fatto in maniera classica con l'ingresso in contemporanea.

19.59 - Si attende solo l'ingresso dell'Inter in campo, i giocatori del Monaco si guardano un po' perplessi...

