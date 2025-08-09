Tuttosport sottolinea l'atteggiamento di Mehdi Taremi. In un mondo del calcio in cui la solidarietà è sempre più distante, secondo il quotidiano torinese fa quasi notizia un giocatore che sceglie di mettersi da parte "per non disturbare il lavoro della propria squadra, sapendo di dover andare via".

Ed è proprio il caso di Taremi, che da tempo ha memorizzato il fatto di dover lasciare Milano dopo un'annata deludente. Anziché attaccarsi al contratto, Taremi ha preso atto della scelta del club e concordato con esso la scelta di allenarsi in una località da lui scelta con un preparatore, nell'attesa di trovare la destinazione migliore.

Dunque, almeno fino a nuovo ordine, non è previsto un suo rientro ad Appiano Gentile: evidentemente, lo farà solo per salutare i compagni, tutti parecchio colpiti dalla professionalità di Mehdi.