È Gianluca Manganiello l'arbitro designato per dirigere Inter-Hellas Verona, match valido per la 35ª giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Pinerolo ha come assistenti Perrotti e Del Giovane, con Massimi quarto uomo. In sala VAR c'è invece Paterna, coadiuvato da La Penna. Il match comincia subito con una svista pesante del direttore di gara che non fischia un netto calcio di rigore a favore dell'Inter per il braccio largo di Valentini: decisivo l'intervento del VAR. La serata no prosegue con una conduzione tutt'altro che sicura. E infatti non manca un altro grave errore, ovvero il secondo giallo (e quindi il rosso) per Duda.

6' - L'Inter chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Valentini, che allarga il braccio destro dopo la giocata di Arnautovic e stoppa l'inserimento di Frattesi. Manganiello non vede nulla in presa diretta da ottima posizione e rinuncia a fischiare, poi viene però salvato dal VAR che lo richiama al monitor: il rigore è netto, l'arbitro lo assegna e Asllani lo trasforma per l'1-0 nerazzurro.

23' - Il primo giallo della gara è per Darmian: punito l'intervento in scivolata su Suslov.

27' - Bisseck resta a terra dopo un contatto con Serdar: per Manganiello non c'è nulla e l'azione prosegue, ma andava fischiato il fallo.

46' - Frattesi scappa via in mezzo al campo e viene steso da Valentini, che blocca la ripartenza: ammonizione corretta per il difensore del Verona.

60' - De Vrij blocca la ripartenza del Verona con un intervento deciso su Sarr, rischiando il giallo: Manganiello si limita al richiamo verbale.

68' - Arnautovic scarica il pallone e viene colpito da dietro da Daniliuc: anche in questo caso Manganiello decide di non ammonire.

72' - Doppio intervento scorretto di Duda, prima con la manata su Zalewski e poi la scivolata irruenta su Correa: ammonizione più che giusta.

75' - Mkhitaryan serve Correa in verticale, l'assistente Del Giovane sbandiera con troppa frenesia e Manganiello fischia subito, bloccando un'azione pericolosa: il Tucu era tenuto in gioco da Frese.

79' - Duda commette un fallo imprudente su Frattesi, lanciato in ripartenza, che meriterebbe la seconda ammonizione: Manganiello applica la regola del vantaggio e lascia proseguire l'azione dell'Inter, ma si 'dimentica' di tornare indietro per estrarre il secondo giallo ed espellere il centrocampista del Verona. Altro grosso errore.

85' - Frattesi sciupa palla a Kastanos, che lo atterra con un pestone: il centrocampista del Verona si guadagna il giallo.