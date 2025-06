Per dirigere l'attesa Inter-River Plate al Mondiale per Club la FIFA ha designato Ilgiz Tantashev. Il fischietto uzbeko ha come assistenti i connazionali Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin, mentre il quarto uomo è Campbell-Kirk Kawana-Waugh della Nuova Zelanda. Al VAR C'è Al Marri. Partita complicata da dirigere per l'arbitro, che deve fronteggiare ritmi molto alti e contrasti parecchio duri, molti ai limiti della sanzione. Nella ripresa poi monta il nervosismo e fioccano i cartellini gialli, più il rosso sacrosanto a Martinez Quarta.

A seguire gli episodi da moviola principali.

20 - Proteste argentine per un robusto body-check in area su Meza, che rimane a terra. Il direttore di gara fa giustamente proseguire perché il difensore non va verso l'avversario ed è un normale contrasto di gioco.

21' - Cartellino giallo sacrosanto per Montiel che va dritto sulla caviglia di Acerbi dopo che il difensore si era già liberato del pallone.

30' - Stessa sorte per Bastoni, che colpisce Mastantuono sulla gamba senza possibilità di arrivare sul pallone. Tantashev aspetta qualche secondo poi estrae il cartellino.

45+1' - Sbaglia l'arbitro non ammonendo Martinez Quarta che colpisce da dietro Lautaro con il classico fallo intimidatorio.

48' - Acerbi trattiene Borja all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, bravo l'arbitro a pizzicare l'intervento fuori dall'area e ad assegnare calcio di punizione.

65' - Episodio chiave: Mkhitaryan brucia sul tempo Martinez Quarta che nel tentativo di arrivare sul pallone lo abbatte lanciato verso la porta: cartellino rosso per DOGSO, nessun dubbio per il direttore di gara.

77' - Due cartellini gialli nel giro di pochi secondi: il primo è per Carlos Augusto, che stende Montiel che ormai l'ha superato sulla fascia. Subito dopo Tantashev va da Lanzini e lo punisce alla stessa maniera, per un'entrata dura da tergo su Sucic nel contesto di un'azione in cui aveva concesso il vantaggio.

82' - Manca la sanzione per Costantini, che colpisce duramente Asllani dopo che l'albanese aveva già passato il pallone.

85' - Ammonizione un po' severa invece per Sebastiano Esposito, in un contesto in cui stanno volando troppi calci e monta il nervosismo soprattutto tra gli argentini.

87' - Duro Pezzella sulla caviglia di Sebastiano Esposito e cartellino giallo anche per il difensore.

90+4' - Tantashev troppo severo su Dumfries per una manata di gioco e non volontaria ad Acuna: cartellino giallo.

90+5' - A furia di provocazioni esplode una rissa all'altezza della linea laterale, Montiel viene ammonito per la seconda volta e viene espulso ma Acuna, l'anima del caos, se la cava.

Al fischio finale proprio Acuna cerca in tutti i modi la rissa e Dumfries, che sarebbe pronto ad accettare lo scontro, viene trascinato nel tunnel degli spogliatoi dai compagni. Con il trascorrere dei minuti la situazione si placa ma l'immagine data dal River Plate è pessima.