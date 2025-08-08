Vittoria in rimonta e terzo posto finale per l'Inter di Benito Carbone nel 'Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo': dopo il k.o. di ieri ai rigori contro l'Atalanta, i ragazzi di Benny Carbone hanno superato il Milan di Giovanni Renna nella finale per il terzo e quarto posto del torneo, rimediando con tre gol nel secondo tempo ad una prima frazione di gioco costellata di errori che sono costati due reti e diversi pericoli.

Neanche un minuto e Hugo Humanes ha la palla buona ma sulla conclusione a botta sicura dopo la respinta di Andrea Longoni trova una deviazione in corner. Al 5' il risultato si sblocca con un pasticcio difensivo nerazzurro: retropassaggio di Humanes per Matteo Farronato che stopopa male un pallone innocuo e permette a Simone Lontani di prendergli il tempo e segnare a porta vuota. Lontani si ripete al minuto 11, ancora con un grave errore difensivo: retropassaggio cortissimo di Ilari Kangasniemi e splendido pallonetto dell'attaccante con Farronato che non può fare nulla. Il portiere si riscatta chiudendo lo specchio ad Andrea Di Siena, tutto solo davanti a lui. Troppi gli spazi concessi dai nerazzurri per le ripartenze rossonere, sempre insidiose.

Durante l'intervallo Carbone ridisegna l'Inter e cambia ben 5 giocatori, scelta azzeccata perché l'atteggiamento è molto più propositivo e dopo i tentativi dalla distanza di Humanes e Kangasniemi è Jamal Idrissou, fresco di ingresso, ad accorciare le distanze in mezza girata nel cuore dell'area. Il gol rivitalizza i nerazzurri che continuano ad attaccare e Longoni deve rispondere con i pugni sul sinistro da lontano di Andrea Sorino e superarsi sul destro di Lamine Ballo. Il forcing nerazzurro viene interrotto da un blitz rossonero di Alex Castiello che però manda alto con il sinistro. Ma poco dopo i nerazzurri riprendono a tambureggiare fino a trovare il gol del 2-2 ancora con Idrissou, che batte Longoni con un colpo di testa implacabile.

Nei minuti finali, la squadra nerazzurra cerca di chiudere il conto tentando al rimonta completa del risultato e i suoi sforzi vengono premiati al 91esimo con il diagonale vincente firmato da Aymen Zouin che non lascia scampo a Longoni e permette all'Inter di ottenere il 3-2 finale che vale la medaglia di bronzo nella competizione di Alessandria.