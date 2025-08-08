Prendo palla, scappo, segno, ciao: Ange-Yoan Bonny, già a segno nel test di famiglia di domenica, questa sera ha deciso di fare le cose in grande inventandosi da solo la rete che ha permesso all'Inter di tornare a casa con una bella vittoria nell'amichevole contro il Monaco. A fine gara, l'ex giocatore del Parma esprime ai tifosi di Instagram la sua felicità: "Interisti, è sempre bello fare gol".