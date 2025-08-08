Prendo palla, scappo, segno, ciao: Ange-Yoan Bonny, già a segno nel test di famiglia di domenica, questa sera ha deciso di fare le cose in grande inventandosi da solo la rete che ha permesso all'Inter di tornare a casa con una bella vittoria nell'amichevole contro il Monaco. A fine gara, l'ex giocatore del Parma esprime ai tifosi di Instagram la sua felicità: "Interisti, è sempre bello fare gol".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da Inter (@inter)

Sezione: Focus / Data: Ven 08 agosto 2025 alle 22:36
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print