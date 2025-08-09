"Dalle sconfitte di solito nascono grandi vittorie. Nel calcio funziona così. Ci sono momenti in cui sei deluso e altri in cui sei felice. In questo ritiro stiamo lavorando bene e ci divertiamo. Questo è fondamentale per poter ripartire al meglio". Così Federico Dimarco dopo il 2-1 in rimonta sul Monaco.

L'esterno mancino ha parlato nella pancia del Louis II come riporta la Gazzetta dello Sport: "Contro il Monaco abbiamo visto diverse cose positive. Essere rimasti in dieci uomini non ci ha buttato giù e abbiamo recuperato la partita. Siamo stati bravi. L’Inter deve lottare per tutte le competizioni - ha ribadito Dimarco nel post partita -, poi ogni anno è a parte, lo sappiamo bene, ma sono arrivati giocatori nuovi, tutti bravi. Ci daranno delle soddisfazioni".