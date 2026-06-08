Ivan Provedel si sta avvicinando all'Inter. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, sono previste trattative dirette questa settimana per definire il passaggio del portiere friulano in nerazzurro, dove andrà ad alternarsi con Josep Martinez. Il portiere ha già un accordo di principio con l'Inter per un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029.

Sezione: Mercato / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 00:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.