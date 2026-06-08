Ivan Provedel si sta avvicinando all'Inter. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, sono previste trattative dirette questa settimana per definire il passaggio del portiere friulano in nerazzurro, dove andrà ad alternarsi con Josep Martinez. Il portiere ha già un accordo di principio con l'Inter per un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029.

Ivan #Provedel is getting closer to #Inter from #Lazio. Expected direct talks this week. The goalkeeper has already an agreement in principle with Inter for a contract until 2028 + option for 2029. #transfers https://t.co/WU5qkQxLCK — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2026