La buona stagione disputata da Issiaka Kamaté con l'Inter Under 23 ha aumentato l'attenzione attorno all'esterno nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, sta crescendo l'interesse per il giocatore cresciuto nel settore giovanile interista, già protagonista con la Primavera e che nella stagione appena conclusa ha giocato da titolare in Coppa Italia contro il Torino, fornendo anche un assist. L'ultima squadra in ordine di tempo ad aver chiesto informazioni è il Kasimpasa, formazione turca.

Esc. 🚨 Cresce l’interesse per Issiaka Kamate dell’Inter U23. Il francese, già nel giro della prima squadra, è tra le altri anche nel mirino del Kasimpasa 🇹🇷 — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2026