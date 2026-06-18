Marco Palestra è sempre più vicino all’Inter nonostante le manovre di disturbo dalla Premier League. Come riportato da Sportitalia, ci sarebbero offerte attorno ai 65 milioni di sterline per il calciatore da parte di Chelsea e Newcastle. Gli incontri delle ultime ore lasciano però pensare a un’Inter in netto vantaggio: l’ipotesi Premier League non scaldava il calciatore e l’incontro di oggi è stato una prima svolta. I nerazzurri sono arrivati a toccare i 50 milioni richiesti dall’Atalanta grazie a 5 milioni di bonus molto facili da raggiungere.

Nuovo incontro a inizio settimana, il calciatore non ascolta altre proposte

La prossima settimana è previsto un nuovo incontro, l’Atalanta chiederà di aggiungere qualcosa a livello di bonus più difficili o di percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore al momento non vuole ascoltare altre proposte, dunque anche secondo l’emittente tutto lascia immaginare un approdo a Milano per il giovane calciatore.