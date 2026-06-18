Marco Palestra è sempre più vicino all’Inter nonostante le manovre di disturbo dalla Premier League. Come riportato da Sportitalia, ci sarebbero offerte attorno ai 65 milioni di sterline per il calciatore da parte di Chelsea e Newcastle. Gli incontri delle ultime ore lasciano però pensare a un’Inter in netto vantaggio: l’ipotesi Premier League non scaldava il calciatore e l’incontro di oggi è stato una prima svolta. I nerazzurri sono arrivati a toccare i 50 milioni richiesti dall’Atalanta grazie a 5 milioni di bonus molto facili da raggiungere.
Nuovo incontro a inizio settimana, il calciatore non ascolta altre proposte
La prossima settimana è previsto un nuovo incontro, l’Atalanta chiederà di aggiungere qualcosa a livello di bonus più difficili o di percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore al momento non vuole ascoltare altre proposte, dunque anche secondo l’emittente tutto lascia immaginare un approdo a Milano per il giovane calciatore.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 00:00 La Palestra di Chivu
- 23:50 Zenga su Palestra: "50 milioni sono troppi". Minotti replica: "Li vale"
- 23:46 SI - De Vrij verso l'addio all'Inter: restano vive due piste all'estero
- 23:36 SI - 65 milioni di sterline dalla Premier, ma Palestra aspetta l'Inter
- 23:28 Romano: "Inter-Palestra più vicini, si lavora per limare le cifre"
- 23:20 Sky - Tutto fatto per Palestra all'Inter, si chiude a inizio settimana: i dettagli
- 23:00 La Svizzera di Akanji a valanga sulla Bosnia, finisce 4-1. Decisivo Mazambi
- 22:45 Gravina rivela: "Mancini mi chiese di tornare, ma avevo già scelto Gattuso"
- 22:20 Olimpia Milano Campione d'Italia, arrivano i complimenti social dell'Inter
- 21:57 Costa D'Avorio, Wahi ottiene il visto: contro la Germania ci sarà
- 21:42 L. Amoruso sicuro: "Palestra-Inter si farà, anche per 50 milioni"
- 21:27 Sky - Palestra, si parte da una base di 43 milioni. Decisivi i bonus
- 21:23 Chivu: "Voglio far tornare qualcosa a un club che mi ha dato tanto"
- 20:59 Aldo Serena durissimo con Ibrahimovic: "L'antitesi del dirigente capace"
- 20:45 Chivu rinnova con l'Inter, l'agente: "Traguardo speciale. Soddisfazione enorme"
- 20:20 Mondiale, pari tra Repubblica Ceca e Sudafrica: qualificazione in salita
- 20:00 Palestra-Inter più vicini: meeting odierno con l'Atalanta. Il punto
- 19:59 UFFICIALE - Chivu-Inter, avanti insieme: arriva il rinnovo fino al 2028
- 19:57 Mondiale, Svizzera a caccia di 3 punti con la Bosnia: Akanji ancora titolare
- 19:48 Sky - Martinez difficile, la Juve ripensa a Vicario. Occhio anche al Napoli
- 19:33 Sergi Roberto saluta il Como: "Parte importante della mia vita e carriera"
- 19:18 videoChivu lascia la sede nerazzurra: firma fu! Manca solo l'ufficialità
- 19:15 GdS - Inter, addio settlement agreement: ecco cosa succederà adesso
- 19:00 liveOAKTREE alza la VOCE (FINALMENTE)! HATERS a tacere: PALESTRA è il REGALO SCUDETTO a CHIVU
- 18:44 UFFICIALE - Camarda torna al Milan: esercitato il controriscatto
- 18:21 Inter vicina al colpo Palestra: primato in Europa per dribbling riusciti
- 18:05 Marcelo Vaz è un giocatore del Genoa. L'agente: "L'Inter l'ha cercato ma..."
- 17:40 Sul Milan si abbatte anche il rifiuto, fintamente maccheronico, di Markus Krösche: "Frankfurt am Main!"
- 17:27 videoChivu arrivato in sede Inter: a breve la firma sul prolungamento
- 16:55 Argentina-Austria, Scaloni cambia? Alvarez guadagna terreno su Lautaro
- 16:35 Buonfiglio: "Conosco bene Mancini, un suo ritorno non mi sorprenderebbe"
- 16:20 Malagò può essere eletto. Abodi: "Lunedì elezioni FIGC in piena legittimità"
- 16:05 De Roon ripensa alla telenovela Inter-Lookman: "Ci fu un po' di nervosismo"
- 15:50 Wahi salta Germania-Costa d'Avorio: non ha ottenuto il visto per il Canada
- 15:35 Dumfries tra stato mentale e critiche social: "Bisogna restare civili"
- 15:21 Quando Provedel commentò su Facebook il tuffo di Palacio
- 15:08 Presidenza FIGC, Malagò eleggibile: parere positivo dall'ANAC
- 14:55 L'ex vice CT dell'Argentina: "Critiche? Grande partita di Lautaro"
- 14:41 Moser: "Se lo Scudetto non va all'Inter, spero nel Napoli"
- 14:27 Romano: "Palestra, l'Inter offre 45 milioni di euro più 5 di bonus"
- 14:13 GdS - Inter, accelerata decisiva per Palestra: seguiranno altri incontri
- 14:05 PALESTRA VICINISSIMO! Incontro POSITIVO con l'ATALANTA, c'è la NUOVA OFFERTA: I DETTAGLI
- 14:00 Inter U18 campione d'Italia, Sorino: "Vinto da underdog, un sogno"
- 13:46 Idee e competenza: così l'Inter è uscita dal settlement agreement
- 13:33 Svizzera, con la Bosnia gara cruciale. Yakin: "Più concentrati in difesa"
- 13:25 Inter, Palestra più vicino: incontro positivo con l'Atalanta, offerti 50 mln
- 13:18 UFFICIALE - Real, un altro acquisto per Mourinho: ecco Konaté
- 13:10 Sucic: "Inter e Croazia al Mondiale, è tutto speciale. Thuram mi ha detto..."
- 12:55 videoMentre si attende Chivu sotto la sede, spunta... Camarda
- 12:42 Fiorentina, Paratici: "Dodô? Ambizioni legittime. L'interesse di Roma e Napoli..."
- 12:27 Palestra, l'Inter prepara il rilancio: si va verso quota 50 milioni di euro
- 12:14 Sky - Inter-Chivu insieme fino al 2028: oggi il tecnico firmerà il rinnovo
- 12:00 videoMERCATO INTER - Ma dove stanno i FENOMENI? Qui è ancora TUTTO da DIMOSTRARE
- 11:55 Croazia, Baturina: "Grazie a Sucic per l'assist. Spiace per la sconfitta"
- 11:40 Dumfries: "Real? Potete congratularvi con me, ma non voglio dire nulla"
- 11:26 Inter Club, al via la campagna tesseramenti per la stagione 2026/27
- 11:13 Niente Inter per Caprile: all'orizzonte due piste estere
- 11:00 Hauge: "Che gioia battere l'Inter con il Bodo/Glimt. Come un derby"
- 10:46 Il Messaggero - Provedel primo a lasciare la Lazio. Con un rischio calcolato
- 10:32 Marello, dalla Youth League alla... Champions. Sulle orme di Dimarco
- 10:18 Il Messaggero Veneto - L'Udinese pensa alla duttilità di Darmian
- 10:04 Solet, l'Inter deve capire una cosa prima di affondare il colpo
- 09:50 La Repubblica - Provedel-Inter, il dettaglio sull'ingaggio. Manca solo...
- 09:36 Capello: "Lo Scudetto 2006 è della Juve. Ecco perché dissi di no a Suning"
- 09:22 Corsera - Arbitropoli, il fascicolo passa di mano: gli ultimi sviluppi
- 09:08 TS - Provedel, i numeri dell'ultima stagione dicono che...
- 08:54 GdS - Inter e Milan, ok dall'Uefa sui conti: cosa significa per i club
- 08:40 TS - Palestra, l'Inter si aspetta lo sconto. E ha tre alternative sul tavolo
- 08:30 CdS - De Vrij addio? Idee chiare sul sostituto in casa Inter
- 08:20 CdS - Stankovic-Inter, la scelta dopo il ritiro. Due esempi confortano il serbo