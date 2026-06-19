Weekend non ricchissimo di impegni per il Settore Giovanile dell'Inter, con sole quattro partite annotate in calendario. A scendere in campo saranno l'U17 e l'U16, ma anche l'U17 e l'U15 Femminile. 

TUTTI GLI IMPEGNI DEL SETTORE GIOVANILE DELL'INTER NEL WEEKEND

UNDER 17 FEMMINILE
Domenica 21 giugno, ore 17:30 - Playoff, semifinale ritorno: Parma-Inter (andata 1-2) - C.S. Il Noce, Noceto (PR).

UNDER 17
Playoff, ritorno quarti di finale: Inter-Hellas Verona 4-3 (andata 0-0). Inter qualificata alle Final Four Reti: 19' Piva, 81' Gjeci, 89' e 97' Owusu. Martedì 23 giugno, ore 20:30 - Final Four, semifinale: Inter-Juventus - Stadio "D. Manuzzi", Cesena.

UNDER 16
Lunedì 22 giugno, ore 20:00 - Playoff, finale Scudetto: Inter-Juventus - Stadio ‘’Tullo Morgagni’’, Forlì.

UNDER 15 FEMMINILE
Domenica 21 giugno, ore 11:00 - Playoff, semifinale ritorno: Inter-Roma (andata 3-2) - KONAMI Football Centre, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 19 giugno 2026 alle 16:58 / Fonte: Inter.it
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.