Estate vuol dire grandi rassegne internazionali, anche per le nazionali giovanili. E' il caso dell'Italia U19, che dal 28 giugno all'11 luglio sarà impegnata in Galles per l'Europeo di categoria. Dal 22 al 25 giugno si terrà a Coverciano una sorta di pre-ritiro, uno stage che poi porterà l'allenatore dell'U19 azzurra a fare le scelte definitive per la competizione. E nei 24 convocati di Alberto Bollini c'è tanta Inter.

Nei 24 giocatori chiamati l'Inter è la squadra più rappresentata, con ben quattro giocatori. Tre 2007, Cocchi in difesa e Iddrissou e Mosconi in attacco, e un 2008, Mattia Marello, appena riscattato dall'Udinese. A quota tre la Juventus e la Roma, con rispettivamente Elimoghale e Arena in attacco, entrambi 2009 da seguire con attenzione, così come l'Atalanta. Di seguito l'elenco completo dei convocati dal ct Bollini.

Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Wisdom Serebour Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).