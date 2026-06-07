Sono ore decisive per il futuro di Francesco Acerbi, difensore che si svincolerà a fine mese dall’Inter dopo anni pieni di successi. L’esperto calciatore potrebbe interessare a diversi club visto il suo blasone, nonostante un’età non più verdissima. Ne fa il punto Matteo Moretto sul canale di Francesco Romano.

Possibile permanenza in Italia

L’esperto di mercato spiega che nonostante i contatti con l’Arabia Saudita e con Simone Inzaghi, adesso la novità sul calciatore è la possibile permanenza in Italia. Ci sono due club che lo vorrebbero e che hanno iniziato a muovere i fili della trattativa: si tratta del Monza, che gli permetterebbe di restare a vivere a Milano, e del Genoa.