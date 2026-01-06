Sei presenze, un gol e una serie di prestazioni importanti che in pochi mesi gli hanno permesso di diventare il trascinatore del Team Altamura e hanno portato due club di Serie A a mettere gli occhi su di lui. Secondo Nicolò Schira, infatti, l'Inter e il Bologna stanno monitorando con attenzione il 18enne Chec Bebel Doumbia, centrocampista della formazione pugliese del girone C di Serie C. I nerazzurri, in particolare, valutano il suo ingaggio del ragazzo del Burkina Faso per l'inserimento nella formazione Under 23 di Stefano Vecchi.