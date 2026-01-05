Per un Carboni che lascia Genova, un altro che potrebbe arrivare a breve, anche se sull'altra sponda del Bisagno. La Sampdoria che lavora alacremente per ottenere in prestito dall'Inter Franco Carboni, terzino sinistro classe 2003 nella prima parte di stagione ad Empoli. Secondo Tutto Mercato Web, infatti, i blucerchiati stanno trattando anche l’entourage del calciatore sulla base di un prestito secco. Sull’argentino ci sarebbe anche il Mantova, ma la soluzione non sembra scaldare troppo il ragazzo.

Sezione: Mercato / Data: Lun 05 gennaio 2026 alle 13:06
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
