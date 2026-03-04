Spettatore d'eccezione a Noceto, dove Parma e Inter Under 20 sono impegnate nell'odierna gara di campionato: sulle tribune del Noce è presente infatti il tecnico della prima squadra gialloblu Carlos Cuesta, accompagnato dal vice Rui Pedro Campos Sá Lemos e dal collaboratore Javier Alvarez Aceña. Cuesta, riferisce SportParma, ha raggiunto il ds Alessandro Pettinà e il responsabile dell’area scouting Massimiliano Notari per vedere la performance di alcuni ragazzi che in queste settimane hanno assaggiato già i ritmi del calcio dei grandi.