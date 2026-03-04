Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Como ha arrestato un 32enne di Rovellasca con l’accusa di furto con strappo in concorso. Il soggetto, incensurato, appartiene ad un gruppo della tifoseria comasca. Per lo stesso episodio sono stati denunciati un 19enne di Grandate e due fratelli 20enni d Luisago.

A raccontare l'evento, avvenuto intorno alle ore 16 nei pressi del Monumento ai Caduti, sono i colleghi di VareseNews. La Volante della Questura di Como è entrata in azione quando "una coppia di tifosi dell’Inter, che stava passeggiando in zona Tempio Voltiano, ha riferito di essere stata avvicinata e aggredita da quattro sostenitori locali, che avrebbero strappato loro una piccola bandiera - si legge -. Raccolte le descrizioni, gli agenti si sono messi alla ricerca dei presunti responsabili, rintracciandoli poco dopo in un bar nelle vicinanze. Durante il controllo, la bandiera è stata trovata nella disponibilità del 32enne. Accompagnati in Questura, i quattro sono stati identificati e denunciati; per il 32enne è scattato l’arresto".