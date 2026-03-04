L'Inter ha reso noti i nomi dei quattro giocatori nerazzurri candidati per il premio di Player of the Month di febbraio. Si tratta di Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito, Manuel Akanji e, ovviamente, Federico Dimarco, assoluto trascinatore tra gol d'autore e assist al bacio. La scelta verrà presa dai tifosi interisti, chiamati a votare sui canali social del club.

È tempo di scegliere il #POTM di febbraio ️

Chi è stato il protagonista di questo mese? @BetssonSport pic.twitter.com/x3QZpKtgrd — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 4, 2026