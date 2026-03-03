Poco da dire: una serata brutta e povera di significati. Como e Inter decidono di non farsi male e rimandare ogni discorso relativo al passaggio alla finale di Coppa Italia alla gara di ritorno in programma ad aprile a San Siro. E lo fanno interpretando la gara in una maniera da far inorridire gli amanti del bel gioco: emozioni col contagocce, tanta densità a centrocampo, solo un lampo per i nerazzurri col palo di Darmian all'interno di una gara nella quale forse il Como nel primo tempo si fa leggermente preferire poi si accoda al piattume di sottofondo. Davvero difficile commentare questo match, dove l'unica nota che ha vivacizzato (in negativo) la serata sono stati i continui e odiosi fischi contro Alessandro Bastoni.

IL TABELLINO

COMO-INTER 0-0

COMO: 1 Butez; 28 Smolčić, 14 Ramón, 34 D.Carlos, 3 Valle (79' 18 Moreno); 23 Perrone, 8 S.Roberto (70' 38 Diao), 31 Vojvoda (79' 77 Van der Brempt), 33 Da Cunha, 6 Caqueret (86' 20 Baturina); 10 Paz (86' 11 Douvikas).

In panchina: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 7 Morata, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 19 Kühn.

Allenatore: Cesc Fabregas

INTER: 13 J. Martínez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (58' 2 Dumfries), 16 Frattesi (85' 22 Mlhitaryan), 20 Calhanoglu (58' 7 ZIelinski), 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf (68' 11 Luis Henrique); 94 Esposito (58' 9 Thuram).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Peretti - Colarossi. Quarto ufficiale: Zufferli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Maresca

Note

Possesso palla: 55%-45%

Tiri totali: 5-3

Tiri in porta: 1-0

Corner: 6-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

93' - Fischia Di Bello, rien ne va plus al Sinigaglia! Como e Inter chiudono una brutta andata di semifinale sullo 0-0, tutto rimandato alla gara di ritorno.

92' - Inter che gigioneggia nella propria metà campo col Como che nemmeno pressa, ormai si attende il triplice fischio di Di Bello.

90' - Saranno tre i minuti di recupero. Il copione rimane lo stesso.

89' - Possesso palla per l'Inter, che però non esce dalla sua metà campo. Poi Bastoni lancia verso Thuram, Butez non esce e Diego Carlos spazza in fallo laterale.

85' - Si esauriscono i cambi: Mkhitaryan per Frattesi nell'Inter, Baturina e Douvikas per Caqueret e Paz nel Como.

83' - Nessun frutto dalla punizione per il Como, Martinez si prende il controllo del pallone. Pronto a entrare Mkhitaryan.

82' - Fallo di Bastoni su Caqueret che forse accentua la caduta, quasi un corner corto per il Como.

81' - Thuram salta l'avversario poi appoggia per Frattesi che viene fermato all'ingresso in area.

79' - Cambia Fabregas: fuori Vojvoda per Van der Brempt e Valle per Alberto Moreno.

78' - Di Bello ravvisa un tocco di mano di Valle al momento dell'ingresso in area interista. Bisseck e Acerbi avevano fatto confusione e per poco il rimpallo non favoriva l'iberico.

76' - Scontro Diego Carlos-Thuram, il francese si rialza poi va a chiedere conto al brasiliano.

75' - Possesso palla del Como, poi cross di Vojvoda anticipato da Acerbi.

73' - Da Cunha appoggia di testa per Diao che anticipa Acerbi ma non controlla e manda a lato.

70' - Cambio per il Como: fuori Sergi Roberto, in campo Diao.

68' - Luis Henrique prende il posto di Diouf.

68' - Thuram recupera un pallone perso da Sucic e tira, Diego Carlos manda in calcio d'angolo.

67' - Pronti a entrare Diao nel Como e Luis Henrique nell'Inter.

65' - La fiammata di inizio ripresa è un lontano ricordo, continua a prevalere il tatticismo.

63' - Thuram prova la progressione, prima di venire fermato da Smolcic.

60' - Brutta palla persa dal Como con Sergi Roberto, Frattesi si avventa ma si imbottiglia tra i difensori lariani e viene neutralizzato.

57' - Arrivano i primi cambi per Chivu: Dumfries rileva Darmian, Thuram prende il posto di Esposito e Zielinski entra per Calhanoglu.

56' - Si scaldano con una certa intensità Thuram, Dumfries e Mkhitaryan.

52' - Calcia Caqueret, Martinez esce e blocca.

51' - Fallo di Calhanoglu su Caqueret, punizione pericolosa per il Como.

49' - Cosa si è divorato Valle! Grande transizione del Como, Smolcic mette in mezzo all'area per Valle che davanti a Martinez colpisce col destro, il suo piede debole, mandando fuori.

46' - Prima palla per l'Inter, lancio di Martinez che arriva dritto a Darmian che da posizione angolata calcia d'esterno colpendo il palo.

-----

22.04 - È l'Inter a battere il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.03 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Chi si aspettava spettacolo è pregato di attendere. È stato un primo tempo senza troppi spunti particolari, con una prima fase di studio e con un Como che progressivamente prende campo e si fa preferire per dinamismo e qualità delle azioni, con Josep Martinez che in un paio di circostanze mette importanti poi viene graziato dall'imprecisione di Mergim Vojvoda. Dal canto suo, l'Inter ha faticato alquanto a trovare il giusto approccio alla partita, faticando in costruzione e nella gestione della palla. Comunque, primi 45 minuti interessanti tatticamente ma facilmente dimenticabili.

-----

45' + 1 - Finisce qui il primo tempo: Como e Inter vanno a riposo sullo 0-0

45' + 1 - Un minuto di recupero.

43' - Inter un po' stordita, Martinez regala una rimessa al Como.

42' - Occasionissima per il Como con Vojvoda. Nasce tutto da un lancio perfetto di Butez, palla da Nico Paz all'ex Torino che salta Bastoni, si avvicina alla porta poi calcia un diagonale che va fuori di poco.

41' - Brutto cross di Calhanoglu che finisce direttamente nelle fauci di Butez. Jacobo Ramon rimane a terra per qualche istante dopo uno scontro con Frattesi.

40' - Diouf innesca un contropiede dell'Inter, con Calhanoglu che riceve palla poi prova la conclusione che viene ribattuta.

38' - Carlos Augusto prima ottimo in chiusura su Paz, poi commette fallo su Perrone.

36' - Ottima parata di Martinez che respinge la bordata di Nico Paz da appena fuori area. Pallone che rimbalza anche sul terreno, grande reattività dello spagnolo.

34' - Sucic apre per Darmian che non ci arriva, rimessa per il Como.

33' - Contropiede Como, Nico Paz supera Acerbi sul colpo di testa ma finisce per servire la palla a Martinez.

31' - Nico Paz prova il controllo acrobatico a ridosso del limte dell'area, bene Bastoni in chiusura. Poi lo stesso argentino non riesce ad arrivare su un pallone contrastato dallo stesso Bastoni.

28' - Bell'idea di Perrone che prova a lanciare d'esterno Valle, ma il suo pallone è complicato e finisce fuori.

26' - Si scivola molto in campo, diverse le cadute anche goffe.

23' - Da Cunha riceve un bel filtrante a sinistra, poi prova il cross su Caqueret anticipato in corner.

22' - Butez commette una sciocchezza servendo Caqueret pressato da Frattesi che riesce ad anticiparlo. Brivido per il Como.

18' - Stavolta Vojvoda salta Carlos Augusto sul lancio di Da Cunha, il kosovaro calcia solo in area trovando la risposta di Martinez. Tutto comunque fermo per offside.

17' - Splendida chiusura di Carlos Augusto che chiude la porta a Vojvoda che riceve palla da Alex Valle dopo un errore di Bisseck che ha agevolato un giocatore del Como.

16' - Bastoni tenta il lancio lungo per Carlos Augusto, Butez esce e arriva prima di tutti.

14' - Acerbi mette il piede sul tentativo di controllo di Sergi Roberto, primo corner per il Como. Sugli sviluppi, tiraccio di Nico Paz che manda direttamente in fallo laterale.

12' - Fallo di Sucic a metà campo su Perrone. Como che ha il pallino del gioco.

11' - Caqueret salta ben quattro difensori con uno sprint, poi viene fermato da Acerbi che allunga la gamba strappandogli il pallone.

10' - Brutto cross di Smolcic, Martinez controlla e para senza difficoltà.

9' - Ritmo lento, Como che gestisce il pallone con Butez.

6' - Solito, squallido coro di fischi contro Bastoni dalle tribune del Sinigaglia. La Curva Azzurra è intenta a cantare a favore dei biancoazzurri, si ripete un triste copione...

4' - Esposito fermato in un fuorigioco piuttosto dubbio da Di Bello, sfuma un'azione offensiva.

1' - Diouf prova l'affondo sulla destra, Diego Carlos lo controlla e poi manda in fallo laterale. Per poi cadere a terra a causa di uno scontro fortuito con l'interista.

-----

21.01 - Sarà del Como il calcio d'inizio del match: PARTITI!

21.00 - C'è un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Rino Marchesi, ex allenatore di Como e Inter.

20.58 - Da Cunha e Bastoni davanti a Di Bello per il sorteggio.

20.56 - Como e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.54 - Tutto quasi pronto, le squadre sono nel tunnel che porta al campo.

20.48 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti calcio d'inizio al Sinigaglia.

-----