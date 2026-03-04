In uno stadio Olimpico deserto, per la protesta dei tifosi laziali nei confronti della gestione Lotito, Lazio e Atalanta danno vita a un 2-2 pirotecnico che rimanda la sentenza sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia al match di ritorno che si giocherà a fine aprile, a Bergamo. Apre le marcature Fisayo Dele-Bashiru, al 47', risponde subito dopo Mario Pasalic che fa 1-0, al 55'. A tre minuti dal 90', proprio il croato commette un errore tecnico in area di rigore aprendo la strada al sorpasso dei padroni di casa con Boulaye Dia. Sembra il punto definitivo, ma Yunus Musah non ci sta e riporta tutto in equilibrio al minuto 89.