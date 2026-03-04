Non complicata la direzione per Di Bello in Como-Inter, gara molto corretta e con pochi spunti da moviola. Il Corriere dello Sport riserva un 6,5 al direttore di gara di ieri sera al Sinigaglia.

Pochissimi i casi sui quali discutere. "Manata (più involontaria che intenzionale) di Bastoni ai danni di Nico Paz, il braccio destro finisce sul volto dello spagnolo, Di Bello sceglie di far proseguire, il VAR non può comunque intervenire visto che siamo fuori dall’area di rigore - si legge -. Il giallo che manca: Diego Carlos salta alle spalle di Thuram in ritardo, colpendolo senza prendere il pallone. Un intervento che poteva portare al giallo, ma l’andamento della partita ha consigliato all’arbitro di Brindisi di lasciare il cartellino nel taschino".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 04 marzo 2026 alle 10:48 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
