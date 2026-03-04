"La squadra ha lottato, ha saputo gestire bene i momenti e ha avuto più opportunità di segnare per vincere. L'Inter non è mai arrivata vicina alla nostra porta, noi abbiamo avuto tre opportunità importanti per fare gol. Non l'abbiamo fatto, peccato. Ora mettiamo da parte la Coppa Italia, si giocherà tra tanto tempi. Ora c'è tanta Serie A". Così Cesc Fabregas, parlando a Radio Tv Serie A, dello 0-0 maturato al Sinigaglia tra Como e Inter, nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

"Ci siamo guadagnati il diritto di andare a San Siro per sognare e giocarcela. Se me l'avessero detto due anni fa che saremmo stati a questo punto avrei detto che era molto difficile", ha aggiunto il tecnico dei lariani. Prima di ritornare sull'analisi del match: "L'Inter ha fatto una partita molto diversa rispetto a quelle che fa in campionato, dove è molto dominante e ti viene ad aggredire molto alto. Oggi (ieri, ndr) penso che abbiamo dominato, loro sono venuti qua e non volevano attaccare, lo avete visto negli ultimi dieci minuti. Hanno pensato che se la possono giocare meglio in casa, noi dovremo andare là con grande personalità e mentalità. E' una goduria essere qua, è un momento di crescita per la squadra, la società e i tifosi".