L'Inter resta il club più vicino a Guglielmo Vicario, portiere attualmente in forza al Tottenham, che nelle scorse ore è stato accostato anche alla Juve. Secondo quanto svelato dal giornalista Matteo Moretto, in questo mese ci saranno nuovi contatti tra le parti per cercare di fare avanzare la trattativa con l'obiettivo di riportare il portiere della Nazionale in Serie A. Inter che comunque appare in vantaggio rispetto ad altre alternative emerse in questi ultimi giorni. Viene ricordato anche che Vicario ha dato già la sua apertura totale ai nerazzurri, tentato dal progetto proposto.