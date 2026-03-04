Piano piano, dopo essersi messo definitivamente alle spalle il lungo infortunio, Matteo Darmian sta tornando alla normalità. Ieri, ad esempio, è sceso in campo come titolare nel match di Coppa Italia tra Inter e Como, dopo il quale si è espresso così parlando a Radio TV Serie A: "Sono stato fuori diverso tempo, non è stato semplice perché forse è stato l'infortunio più lungo della mia carriera - ha detto il difensore nerazzurro -. Avevo tanta voglia di tornare e di poter dare un contributo alla squadra. Poi il mister fa le sue scelte, ma io sono sempre a disposizione. Cerco di dare il massimo per la squadra".

L'Inter ha gestito contro il Como?

"Penso di no, perché abbiamo affrontato una squadra forte, sta dimostrando le sue qualità. Stanno facendo grandi cose. Era importante uscire da Como con un risultato positivo, il fatto di non aver preso gol è un altro buon aspetto. Ci portiamo a casa non la migliore prestazione, ma un risultato che ci fa ben sperare in vista del ritorno. Sappiamo che la semifinale si gioca sui 180'".

Il derby.

"E' una gara che si prepara da sola, è sempre a sé, speciale. Faremo di tutto per portare a casa la vittoria".