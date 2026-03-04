Ospite dell'evento organizzato da 'The European House – Ambrosetti' al Coni, Javier Zanetti sottolinea ancora una volta i valori del calcio partendo dall'impatto del trasferimento a Milano per iniziare la sua avventura all'Inter: "Quando sono arrivato in Italia si è aperto un mondo, passare da un piccolo quartiere a Milano è stato incredibile".

Il legame tra sport e responsabilità sociale è fondamentale, lavoro che Zanetti porta avanti con la Fondazione PUPI: "Da 25 anni aiutiamo tanti ragazzi e non ha prezzo sentirsi dire ‘mi avete salvato la vita. Bisogna fare attenzione al valore della sconfitta, quello è il momento in cui riparti per la vittoria futura. Per vincere prima bisogna saper perdere". Poi un piccolo riferimento ai tempi in cui indossava la fascia in nerazzurro: "Da capitano mi capitava di intervenire e cercavo di far capire che qualcuno aveva sbagliato e cercavo di indirizzarlo nel fare le cose giuste".