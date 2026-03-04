Con l'estate potrebbe partire un derby d'Italia sul mercato per i portieri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, Inter e Juventus stanno cercando un estremo difensore e hanno alcuni nomi in comune sul taccuino.

Uno di questi è Alisson Becker, 33 anni e un contratto col Liverpool in scadenza nel 2027. Il Liverpool ha già in casa Mamardashvili, titolare del futuro. Ma ci sono anche due italiani a cui la Juve è interessata qualora potesse spendere qualcosa in più e sono Vicario e Carnesecchi, da tempo accostati anche all'Inter.