Ultimi mesi di contratto con l'Inter per Stefan de Vrij che, salvo sorprese, dal 1° luglio sarà libero di accasarsi dove preferisce e fare una nuova esperienza. Ovviamente il periodo delle offerte è già iniziato e per l'olandese, secondo Sport24, potrebbe aprirsi un'opportunità in Grecia. L'Olympiacos sta infatti valutando l'idea di fare una proposta al classe '92 olandese in vista della prossima stagione.