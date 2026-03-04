Discorso scudetto ancora aperto per il Milan di Allegri? Miralem Pjanic, alla Gazzetta dello Sport, dice la sua: "Conoscendolo, ci crede. È il numero uno nella gestione della squadra. Tutto può succedere, ma l’obiettivo più realistico è la qualificazione in Champions. Lo scudetto lo può perdere solo l’Inter", assicura il bosniaco ex Roma e Juve.