Se l'Inter dovrà affrontare il derby di Milano facendo a meno di capitan Lautaro, il Milan potrebbe non dover fare a meno di Bartesaghi. L'esterno di Allegri, andato ko durante Cremonese-Milan per un problema muscolare rimediato nei minuti finali della sfida, potrebbe tornare in gruppo a metà di questa settimana.

A renderlo noto è Sky Sport che spoilera la tabella di marcia del ventenne rossonero che tra mercoledì e giovedì svolgerà un doppio test che chiarirà maggiormente a che punto è il recupero. Secondo l'emittente televisiva però trapela ottimismo per le sue condizioni e il totale recupero entro domenica prossima, quindi per il derby della Madonnina, potrebbe essere più che semplicemente possibile: la sua presenza nel match contro l'Inter potrebbe non essere in dubbio.