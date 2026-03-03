Matteo Darmian, arrivato nella sala stampa del Sinigaglia dopo la partita di Coppa Italia contro il Como, ha rivolto in primo luogo un pensiero ad Alessandro Bastoni, anche oggi subissato di fischi durante la partita: "Si è già parlato tanto di questa cosa. Dispiace per questa cosa, penso che Bastoni non debba essere giudicato solo per un episodio. Lo conosco da 6 anni all'Inter, penso sia una persona che ha dei valori oltre che un giocatore forte, non gli si può dire niente. Mi spiace, però sta dimostrando grandissima maturità e non penso sia condizionato da questa cosa".

Il peso del derby che sta per arrivare ha avuto il suo peso?

"Abbiamo cercato di preparare in pochi giorni questa sfida perché sapevamo quanto potesse essere importante. È una competizione alla quale tutti noi teniamo, sappiamo tutti quanto sia bello raggiungere la finale e alzare un trofeo. Noi abbiamo usato la giusta determinazione per ottenere un risultato positivo. Prima della partita siamo scesi in campo con la voglia di portare a casa una vittoria ma sapevamo quanto abbia fatto bene il Como quest'anno. Penso sia un buon pareggio, cercheremo di fare del nostro meglio per andare in finale. Adesso penseremo a domenica".

Vi aspettavate un Como così tosto? Avete fatto fatica a sfondare perché loro hanno coperto bene gli spazi.

"Sì, sicuramente è stata una partita diversa rispetto a quella di campionato. Ma lo sappiamo il loro valore e non da quest'anno, hanno avuto una crescita importante e lo testimonia il quinto posto in classifica. Giocano bene, ma anche noi abbiamo fatto la nostra partita; era importante non prendere gol e fare risultato e ci siamo riusciti".