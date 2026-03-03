Buona a metà la trasferta dell'Inter U23 a Cittadella: finisce 1-1 al Tombolato. I nerazzurri partono subito forte e la sbloccano con Amerighi al 10', ben servito da Kamaté. Primo gol per lui, arrivato dalla Cavese nel mercato invernale. Poi il Cittadella, terribilmente in difficoltà nei primi 25 minuti, cresce, pur senza creare granché nel primo tempo. Da segnalare solo un tiro fuori dal centro dell'area di rigore di Castelli. Nella ripresa Topalovic ha una ghiottissima occasione dopo una dozzina di secondi: lo sloveno però, a tu per tu con Saro, non riesce trovare la porta. Al 67' Vita si divora il pari di testa, mentre al 75' Spinaccé spreca una buona occasione su lancio di Berenbruch. Nel finale il gol che consente al Cittadella di uscire imbattuto dalla gara: cross teso dalla sinistra di Rizza, spizzata di Bunino e Rabbi deve solo spingere in rete sul secondo palo. Settima partita di fila senza vittoria per l'Inter U23, che anche oggi manca l'appuntamento con i tre punti nonostante una buona prestazione. La classifica vede l'Inter U23 ottava, a +2 sul Lumezzane. Resta invece al settimo posto, con cinque lunghezze più dei nerazzurri, il Cittadella.

IL TABELLINO

CITTADELLA-INTER U23 1-1

Marcatore: Amerighi (10'), Rabbi (82')

CITTADELLA (3-5-2): 23 Saro; 4 Angeli, 36 Zilio (dal 46' 17 Perretta), 55 Redolfi; 19 D'Alessio, 10 Casolari, 16 Vita (dal 77' 90 Bunino), 27 Stronati (dal 60' 7 Anastasia), 32 Ghezzi (dal 46' 28 Rizza) ; 21 Rabbi, 99 Castelli (dall'84' Diaw).

A disposizione: 1 Maniero, 5 Barberis, 14 Crialese, 40 Gobbato, 44 Gatti, 77 Ihnatov.

Allenatore: Manuel Iori

Ammoniti: Casolari (7'), Ghezzi (26'), Perretta (66')

INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate (dal 90' 24 Re Cecconi), 37 Kaczmarski, 14 Bovo (dal 78' 8 Fiordilino), 9 Topalovic (dal 71' 44 Berenbruch), 77 Amerighi (dal 78' 3 Cocchi); 11 Agbonifo (dal 71' 7 Spinaccè), 20 La Gumina.

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 16 Venturini, 21 Zouin,25 David, 34 Iddrissou, 39 Bovio.

Allenatore: Stefano Vecchi.

AmmonitI: Amerighi (21'), Berenbruch (78')

Arbitro: Colaninno (sez. Nola)

Assistenti: Cozzuto - Cirillo

Quarto ufficiale: Migliorini

Operatore FVS: Pandolfo

22.27 - Fischia tre volte Colaninno: finisce 2-2 tra Cittadella e Inter U23.

96' - Si distende l'Inter, ma Re Cecconi sbaglia completamente il cross. Palla fuori.

94' - Medicato Alexiou, che perdeva sangue dalla mano. Finirà comunque la partita in campo.

92' - A terra Alexiou. Il difensore greco ha subito un pestone sulla mano, del tutto involontario, da parte di Rabbi. Dolorante il numero 5 di Vecchi.

91' - Sei di recupero.

90' - Non c'è niente. Ultimo cambio per Vecchi nel mentre: Re Cecconi per Kamaté, Cinquegrano va a fare il quinto, il neoentrato invece si mette in difesa.

88' - Cross tagliato di Anastasia, Rabbi questa volta non ci arriva. Palla sul fondo, ma l'attaccante di Iori lamenta una trattenuta. FVS per i padroni di casa.

84' - Entra anche Diaw per il Cittadella, fuori Castelli. Ancora a tre punte i granata.

IL GOL - Cross dalla sinistra di Rizza. Bunino spizza in area di rigore e manda fuori tempo la difesa: tutto facile per Rabbi, solo davanti alla porta. Palla in rete e 1-1.

82' - GOL del Cittadella, 1-1. Rabbi insacca, tutto in parità.

78' - Vecchi manda in campo Cocchi e Fiordilino, escono Bovo e Amerighi.

78' - Ammonito Berenbruch, fallo tattico su D'Alessio. Buona scelta del neoentrato.

77' - Cambio numero quattro per Iori: Bunino, prima punta, rileva Vita. Un attaccante per un centrocampista e tutto per tutto per il Cittadella.

75' - Spinaccè fallisce l'occasione del raddoppio. Grandissimo lancio in profondità di Berenbruch, lo stop di Spinaccè è impreciso e l'attaccante friulano è costretto a fermarsi. Il suo tiro, affrettato per non consentire ai difensori di rientrare, finisce alto.

74' - Vita crossa per Rabbi, autore di un'improbabile colpo al volo di esterno: palla altissima, obiettivamente complicato trovare un gol di questo tipo.

71' - Cambia Vecchi, necessario farlo per trovare nuovo ossigeno. Escono Agbonifo e Topalovic per Spinaccè, al rientro dall'infortunio, e Berenbruch.

70' - Altra occasione per il Cittadella con Rabbi. Palla in verticale per l'attaccante numero 21, che ha provato il sinistro dopo una bella sterzata. Palla alta da posizione invitante.

67' - Cosa si è mangiato Vita! Clamoroso! Anastasia mette un pallone perfetto e Vita può incornare da solo nel cuore dell'area piccola. Sembrava fatta per l'1-1, ma il capitano del Cittadella non ha trovato la porta da pochi passi. Gol divorato.

66' - Bravo Agbonifo a conquistare una punizione per far respirare i suoi. Sgasata e Perretta è costretto a stenderlo con le cattive: giallo per lui.

65' - Non c'è nulla. Si riparte da corner per i padroni di casa.

64' - FVS chiamato da Vecchi. Coinvolto Bovo, che lamenta una sbracciata da parte di un avversario.

63' - Forcing Cittadella. L'Inter U23 fatica a uscire e i veneti ora sono in costante pressione intorno all'area di rigore avversaria.

61' - Brutta palla persa in uscita per l'Inter U23, il Cittadella però non riesce ad approfittarne. Castelli prima cicca il tiro, poi mette un cross interessante per Rabbi. Ben contrastato dai difensori interisti, l'ex Spal tenta una difficile rovesciata: conclusione debolissima.

60' - Terzo cambio per il Cittadella. Esce Stronati, entra Anastasia.

51' - Calligaris salva sul velenoso cross di Stronati! Traversone pericoloso su cui l'estremo difensore nerazzurro si fa trovare pronto in tuffo. Intervento non semplice, con la palla che non è stata deviata dai giocatori in area di rigore e ha preso velocità schizzando sul terreno di gioco.

46' - Subito Inter U23 pericolosissima! Topalovic trova un varco dopo la doppia deviazione di testa di La Gumina e Agbonifo e palla al piede punta la porta. Lo sloveno non riesce però a trovare il tempo per il tiro una volta a tu per tu con Saro.

21.35 - Via alla ripresa al Tombolato!

21.34 - Le squadre ritornano in campo. Due cambi per il Cittadella: entrano Rizza e Perretta al posto di Ghezzi, ammonito e acciaccato, e Zilio.

Quarantacinque minuti positivi per l'Inter U23 a Cittadella, con i nerazzurri che chiudono sopra 0-1 grazie al gol di Amerighi, il primo della sua esperienza a Milano. La squadra di Vecchi ha iniziato forte, andando vicina al vantaggio già al 5' con La Gumina. Il siciliano aveva sbloccato la partita ma si trovava in offside. Prove generali per quanto successo cinque minuti più tardi, con il vantaggio di Amerighi. Il Cittadella è entrato in partita verso il 25', dopo aver rischiato di subire lo 0-2 da Topalovic. Nel finale meglio i granata, più offensivi anche a causa dello svantaggio. I ragazzi di Iori però sono stati pericolosi in una sola occasione, con il tiro fuori di Castelli intorno alla mezz'ora.

21.19 - Fischia due volte Colaninno. Finisce 0-1 il primo tempo tra Cittadella e Inter U23.

45' - Tre di recupero al Tombolato.

44' - Topalovic ci prova con il destro di controbalzo da fuori: palla che si abbassa troppo tardi, dopo aver superato la traversa di Saro.

37' - Angeli arriva al cross dalla destra: palla molto tesa, Alexiou ci mette il corpo e respinge. Fase complicata ora per l'Inter, con il Cittadella che sta venendo fuori dopo un avvio tutto a tinte nerazzurre.

31' - Crescono i granata. Mancino rasoterra di Vita da dentro l'area di rigore: conclusione strozzata e palla a lato. Era una situazione invitante per la squadra di Iori.

30' - Grande occasione per il Cittadella, per la prima volta davvero vicino al pareggio. Vita mette in mezzo con il sinistro un cross rasoterra, Rabbi non riesce ad arpionare e Castelli calcia di prima intenzione sul secondo palo. Calligaris immobile e palla fuori di poco alla sinistra dell'incrocio dei pali: l'estremo difensore ospite non avrebbe potuto far nulla se la soluzione di Castelli avesse trovato lo specchio della porta.

28' - Colpisce di testa Bovo su punizione ben battuta da Topalovic. Saro blocca senza problemi, mancava potenza alla soluzione del centrocampista nerazzurro.

26'- Ammonito Ghezzi. Kamaté allunga verso la linea di fondo e il difensore di casa lo tocca in modo ingenuo, visto che il francese si era allungato la sfera. Giallo per lui.

26' - Ghezzi crossa per Stronati su punizione: altra incornata sul fondo per lui.

21' - Ammonito l'autore del gol Amerighi. In ritardo la sua scivolata su Angeli, che lo aveva anticipato sulla verticalizzazione di Topalovic.

18' - Timido tentativo da corner del Cittadella. La girata da posizione impossibile di Stronati non impensierisce Calligaris.

14' - Balla pericolosamente ora il Cittadella, Topalovic sfiora lo 0-2. Agbonifo raccoglie un suggerimento in profondità e aspetta l'arrivo dei compagni. Palla per Topalovic che apre il destro a giro, tiro fuori di un soffio.

12' - Breve check FVS per verificare la posizione di Amerighi ma è tutto buono: gol confermato.

IL GOL - Kamaté rientra sul sinistro e vede Amerighi che si butta dentro sulla corsia opposta: palla con il contagiri per l'esterno ex Cavese. Il primo tiro di Amerighi, al volo, viene respinto da Saro, che nulla può invece sulla ribattuta. Palla in fondo al sacco e Inter U23 in vantaggio dopo un avvio decisamente convincente.

10' - GOOOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! AMERIGHI! Primo gol in nerazzurro per lui, 0-1!

7' - Casolari si prende subito il giallo. Erorre di Rabbi e La Gumina parte palla al piede. Casolari si aggrappa come può al giocatore dell'Inter U23, Colaninno tira fuori il cartellino.

5' - La Gumina insacca, ma è tutto fermo! L'attaccante siciliano è partito con un filo di anticipo sul bel suggerimento di Topalovic.

20.30 - Fischia Colaninno: è iniziata la gara tra Cittadella e Inter U23, valida per la 30a giornata del girone A di Serie C.

20.26 - Squadre in campo a Cittadella. Inter U23 in bianco, padroni di casa con la tradizionale divisa granata.

L'Inter U23 continua il suo percorso con la difficile trasferta di Cittadella, diretta rivale nella corsa ai playoff. Turno infrasettimanale insidioso dunque per la squadra di Stefano Vecchi, che non vince dalla trasferta di Lecco, ormai più di un mese fa. I nerazzurri puntano sul solito 3-5-2, anche se c'è qualche novità dovuta ai tanti impegni ravvicinati che la Serie C impone. Assente Prestia, tornano invece in panchina Spinaccé e Re Cecconi, reduci entrambi da uno stop per infortunio. Nell'undici titolare la novità è Agbonifo, che affiancherà La Gumina in attacco. Chance anche per Amerighi, impiegato dal 1' solo a Trieste dal suo arrivo a gennaio: gioca lui al posto di Cocchi, a sinistra. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 20.30.