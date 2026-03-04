Come già detto è Ange Bonny l'unico grande dubbio di Cristian Chivu in vista del derby della Madonnina contro i cugini del Milan, ormai alle porte. Secondo Sky Sport infatti l'allenatore nerazzurro avrebbe già designato la sua possibile formazione iniziale che vede il ritorno dal 1' di Sommer, Akanj, Luis Henrique e Dimarco. Al netto del rientro graduale avviato col Bodo e proseguito a piccoli passi con Genoa e Como, Denzel Dumfries partirà quasi sicuramente dalla panchina: sarà difficile vedere l'olandese titolare già contro il Milan.

Grande ritorno dal 1' anche per Hakan Calhanoglu che verrà schierato dall'inizio affiancato da Barella e Zielinski, con il polacco che torna ad occupare la posizione di mezzala destra. Attacco affidato al tandem d'obbligo Thuram-Esposito.