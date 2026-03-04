Il premio iliad Goal Of The Month di febbraio va a Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli, fa sapere la Lega Serie A, conquista il riconoscimento dopo la rete messa a segno nel match dello scorso 7 febbraio contro il Genoa, risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A.
"La perfetta conclusione da fuori area ha permesso a Scott McTominay di superare nelle votazioni il preciso sinistro di Piotr Zielinski contro la Juventus", viene precisato nel comunicato.
Sezione: News / Data: Mer 04 marzo 2026 alle 13:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
