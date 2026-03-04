Andrea Stramaccioni, intervistato da RAI Radio Uno, si spende in difesa del campionato italiano nonostante le difficoltà palesate in Europa: "Non sono nello schieramento che critica il nostro campionato. L'anno scorso l'Inter ha fatto finale di Champions, Atalanta e Roma hanno vinto trofei europei, la Fiorentina ha fatto due finali. Credo solo che siano delle fasi, legate anche a dei momenti delle nostre squadre. La Juve è in un anno di transizione, l'Inter è incappata in una partita storta in Norvegia, contro una squadra forse sottovalutata".

Una battuta anche sul derby in programma domenica: "Credo che Massimiliano Allegri abbia posto delle grandi basi. Ha riportato il Milan nelle prime due posizioni, ha un derby per sottolineare un ottimo rapporto con i tifosi. In caso di risultato positivo nel derby potrebbe riaprire il campionato".