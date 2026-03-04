Parma-Inter, valida per la 28a giornata del campionato Primavera-1, è finita 0-0. Ecco chi ha convinto e chi invece ha fatto meno di quanto era lecito aspettarsi.

UP

TAHO - Una sola parata ma è determinante. Vola sotto l'incrocio dei pali per togliere la punizione di Mikolajewski dal sette, anche con l'ausilio della traversa. Intervento tanto difficile quanto spettacolare, evita uno svantaggio che l'Inter difficilmente avrebbe recuperato.

EL MAHBOUBI - Il suo ingresso della panchina fa capire perché in questo momento è l'uomo più importante dell'Inter Primavera. Quando punta è difficile da contenere per chiunque e infatti due avversari vengono ammoniti per fermarlo. Peccato invece per la parata di Astaldi sul suo bel tiro al volo, che avrebbe meritato miglior sorte.

MAYE' - Dopo lo spezzone giocato con l'Atalanta ritorna dal primo minuto dopo l'infortunio del 9 dicembre, una frattura del quinto metarso: la sua è una discreta prestazione, anche se dura soltanto 45 minuti. Nulla di incredibile, certo, ma la velocità di Cardinali avrebbe messo in difficoltà molti. Lui, però, tiene botta.

DOWN

ZARATE - Evanescente: questa la parola che riassume al meglio l'ennesima prestazione spenta del centrocampista spagnolo. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto i box per qualche settimana ormai un mese fa non ha più recuperato lo smalto che aveva prima. Fondamentale per Carbone ritrovarlo in vista di un finale di stagione che si prospetta ricco di impegni.

VENTURINI - Anche Venturini, come Zarate, prosegue nel suo periodo dal rendimento opaco. Poche iniziative, poca efficacia, tanta fatica nel prendere in mano la partita. Da uno dei più esperti della squadra legittimo aspettarsi molto di più.

JAKIROVIC - Ancora una volta non riesce a dare la sensazione di sicurezza che ci si aspetterebbe da lui. Al netto della buona prova col Betis in Youth League, in campionato sta facendo parecchia fatica. Deve crescere soprattutto sul piano dell'affidabilità: troppo spesso si perde in errori superficiali che la squadra rischia di pagare caro.